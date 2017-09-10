أخبار ليبيا 24 – خاص

أُجريت قرعة الدوري الليبي لكرة السلة لمجموعة المنطقة الشرقية اليوم السبت، بحضور مندوبي الأندية المشاركة في الدوري والتي قسمت إلى مجموعتين “الشرقية –الغربية”.

وشارك في هذه القرعة التي أقيمت بمقر الهيئة العامة للشباب والرياضة بنغازي، ستة أندية وهي “الأهلي والهلال، والاستقلال، والتحدي، والمروج”.

هذا وسيكون نظام اللعب في البطولة على ثلاثة مراحل.

مباريات الأسبوع الأول :

الهلال * الاستقلال

التحدي * الأهلي

النصر * المروج

مباريات الأسبوع الثاني

الهلال * التحدي

الاستقلال * المروج

الأهلي * النصر

مباريات الأسبوع الثالث

الهلال * المروج

التحدي * النصر

الاستقلال * الأهلي

مباريات الأسبوع الرابع

النصر * الهلال

المروج * الأهلي

التحدي * الاستقلال

مباريات الأسبوع الخامس

الأهلي * الهلال

النصر * الاستقلال

المروج * التحدي