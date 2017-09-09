أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس هيئة الإعلام والثقافة بالحكومة المؤقتة خالد نجم، إنه تواصل مباشرة مع الحاكم العسكري درنة بن جواد الفريق عبد الرزاق الناظوري بخصوص الإعلامي حسين رجب، المذيع في اذاعة المرج المحلية والذي قبض عليه على خلفية بعض المنشورات على موقع الفيسبوك.

وأضاف نجم – “ابلغني الناظوري أنه مع حرية التعبير والرأي و كذلك النقد البناء الذي يسهم في تصحيح اوضاع الدولة وأنه سيعطي أومره للجهات الأمنية بإخلاء سبيل الإعلامي حسين رجب وبوجه السرعة.

وكان جهاز الأمن الداخلي المرج القى مساء يوم الأربعاء الماضي القبض على الإعلامي والاذاعي بإذاعة المرج المحلية حسين رجب على خلفية منشورات فيسبوكية انتقد فيها اداء المسوؤلين في المدينة وبعض القرارات الصادرة عن الحاكم العسكري.

من جهته قال أحد اقارب الإعلامي حسين أنه محتجز بمقر جهاز الإمن الداخلي بمدينة المرج وقد تم التحقيق معه حول عدد من المنشورات الفيسبوكية التي قام بنشرها عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك.

وقد استنكر وادان عدد من النشطاء والإعلاميين حادثة القبض على الاعلامي حسين رجب واعتبروها مصادرة لحرية الرأي والتعبير وتكميم الافواه واطلق المنددون وسم #الحرية_لحسين_رجب مطالبين الجهة الامنية المسؤولة عن حادثة القبض باطلاق سراحه كونه احد الاعلاميين المواكبين لعملية الكرامة ومن اوائل من طالب بدعم الجيش والشرطة.

الجدير بالذكر أن حسين رجب يترأس قسم الاخبار والشؤون السياسية بإذاعة المرج المحلية كمتعاون معها والناطق الإعلامي باسم تنسيقية المجتمع المدني المرج واحد المشاركين في وثائقي لؤلؤة الشرق الذي يتحدث عن انطلاق عملية الكرامة في يومها الأول واحد المشاركين في المسلسل الرمضاني دموع رجال..