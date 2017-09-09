أخبار ليبيا 24 – خاص

عثرت دوريات تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الجمعة، على عدد 14 جثة لمهاجرين غير شرعيين بمناطق الصحراء الصخرية الشاسعة وبالتحديد بين الشعبة ووادي علي جنوب طبرق.

وذكر مراسل “أخبار ليبيا 24” أن دوريات تابعة لكتائب 501 و 104 و 159 و 108 وكتيبة عمر المختار وكذلك فرع التوجيه المعنوي وفريق الهلال الأحمر ومركز الخبرة القضائية والأجهزة الأمنية بالجغبوب انطلقوا إلى مكان تواجد الجثث المنتشرة في منطقة واسعة في الصحراء.

وأضاف أن الدوريات خددت أماكن الجثث التي كانت منتشرة في ربوع تلك المنطقة وبعضها توفي بجوار السيارة التي كانت تقلهم، مشيرا إلى أنه تم التعرف عليهم حيث كانت بحوزتهم جوازات سفرهم..

وأشار أنه تم جمع هذه الجثامين والصلاة عليها ودفنها في نفس المكان بجهود ابطال القوات المسلحة والهلال الأحمر بعد جهود جبارة طيلة اليوم ، فيما تستمر تلك الدوريات بشكل كثيف لمختف الوحدات لردع المهربين والخارجين عن القانون .