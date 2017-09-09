أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت فعاليات معرض مواهب الأطباء بمدينة بنغازي للأشغال اليدوية والرسم والنحت والتصوير بمركز وهبي البوري الثقافي.

وقالت مؤسسة وصاحبة فكرة المعرض طبيبية الأسنان وصال احمد سالم ، “البداية كانت في البحث عن معرض للمشاركة به وللمشاركة بأعمالي وهي عباره عن اشغال يدوية باستخدام عجينة السراميك وفكرت مع نفسي بالبدء في انشاء معرض يكون مختص بمواهب الاطباء من جميع التخصصات الطبية”.

وأضافت أن البداية كانت بفكرة بسيطة بريئة ومراحل نمو الفكرة كانت بتجاوب ومحبة الزملاء لها والمشاركة بالمعرض حيث بلغ عدد المشاركين 19 طبيب في مختلف الفنون التشكيلية واليدوية والرسومات الزيتية والرصاص وغيرها بالإضافة للأعمال اليدوية بالرسم على الحجر وهواية العزف على الجيتار “

وأشارت الطبيبة يسرا بن طاهر طبيبة الباطنة واحدى المشاركات في المعرض “أنها لا تعتبر المشاركة الأولى فقد شاركت بعدت معارض بالسابق, وبمعرض مواهب الأطباء كانت مشاركتي بخمس لوحات زيتية.

كما نوهت الطبيبة على أن اللوحة تعكس مزاج ونفسية الفنان وعلى درجة اكتسابه للموهبة وانتقاله من لوحة لأخرى ومن يملك الموهبة , مشيرة إلى أن ميزة اللوحات الزيتية تملك خيرات كثيرة, والالوان لتكوين الحياة عند رسم اللوحة , لأن اللوحة التكوينية تملك الالوان الثابتة مع تغير بسيط للأوان وعلى حسب نفسية الفنان.