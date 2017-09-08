Halo Wars 2 هي اللعبة الاستراتيجية المبنية على عوالم سلسلة Halo الشهيرة، و قد صدرت في وقت مبكر من العام الحالي لأجهزة Xbox One المنزلية من مايكروسوفت.

و أكد موقع Digital Foundry، أن اللعبة ستعمل بدقة 4K حقيقية على أجهزة Xbox One X، و ستحمل معها رسوماً مطابقة لرسوم نسخة الحاسب الشخصي بالإعدادات العُليا، إلا أن معدل الإطارات لن يتجاوز 30 إطاراً، و قد يكون هناك هبوط بسيط في بعض الجزئيات أثناء اللعب.

أيضاً، أشار تقرير Digital Foundry حول اللعبة، بأن الرسوم في بعض المناطق، تتفوق حتى على نسخة الحاسب الشخصي بذاتها! لا شك أن عتاد Xbox One X قوي للغاية، و هو ما كانت تبحث عنه جماهير الإكس بوكس العاشقة للقوة التقنية، والتي ارتبطت بعلامة الإكس بوكس منذ بداية صدورها.

مايكروسوفت كانت قد أعلنت سابقاً عن توسعة Awakening the Nightmare للعبة، و موعد الإصدار هو خريف العام الحالي، أما جهاز Xbox One X فهو قادم في شهر نوفمبر بسعر 500$.