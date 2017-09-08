أخبار ليبيا 24 – خاص

رفض موظفو شركة المنشآت الرياضية بنغازي، قرارات إدارة الشركة الصادرة من طرابلس.

وأكد موظفو الشركة في بيان لهم – تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه – دعمهم مدير فرع الشركة بالمنطقة الشرقية صلاح المنصوري وأنهم ضد قرار إقالته.

وطالب البيان، المنصوري بالاستمرار في عمله، مشيرًا إلى أنهم سيسمحون باللعب على أرضية ملعب شهداء بنينا فقط تضامنًا مع أندية مدينة بنغازي.

وكان موظفو المنشآت الرياضية قد اعتصموا لثلاثة أيام بملعب شهداء بنينا وفتحوا الملعب أمام المباريات أمس الخميس، تضامنًا منهم مع مدير شركة المنشآت الرياضية فرع المنطقة الشرقية .