أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أن الخرطوم لم تغلق حدودها مع أي دولة جوار، نافيا بذلك ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إغلاق السودان لحدوده مع ليبيا وتشاد وجنوب السودان.

وأوضح غندور في تصريح لوكالة الأنباء السودانية “سونا”، اليوم الخميس، أن ما جرى هو إغلاق بعض المنافذ الحدودية التي يمكن أن يتم من خلالها تهريب السلاح أو المخدرات أو البشر والعناصر الإجرامية .

وسبق أن أورد عدد من وسائل الإعلام اليوم تصريحات منسوبة إلى نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن، مفادها أن الخرطوم أغلقت الحدود مع ليبيا وتشاد ودولة جنوب السودان بهدف التصدي لتهريب الأسلحة وسيارات الدفع الرباعي عبرها.

وقيل أيضا إن خطة جمع السلاح غير الشرعي انطلقت بنشر قوات للتفتيش عنه بتفويض من الرئيس السوداني عمر البشير، مع التشديد على الرفض الكامل لمنح حصانة لأي شخص.