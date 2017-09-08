أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار برفقة رئيس جهاز المباحث العامة عمر الأسود، زيارة تفقدية إلى المقر الرئيسي لجهاز المباحث العامة (الأمن الداخلي سابقا) بمنطقة سيدي حسين بعد أن تم استلامه من غرفة عمليات الكرامة.

وأطلع عميد البلدية ورئيس الجهاز، على الأضرار التي لحقت بالمبنى جراء التخريب والدمار الذي قامت به الجماعات الإرهابية .

هذا ورافقهما في هذه الجولة التفقدية نائب رئيس جهاز المباحث العامة للمنطقة الشرقية العقيد عبد المولى السنينى ورئيس مكتب المباحث العامة بنغازي العقيد عبد الحميد الرعيض.

واتفق الحضور على تكليف مكتب المشروعات ببلدية بنغازي بإعداد المقايسات وحصر الأعمال المطلوبة لصيانة هذا المبني تمهيدا لإحالتها لرئيس مجلس الوزراء.