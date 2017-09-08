أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع رئيس جمهورية الكونغو “دي ني ساسو انكيسو”، ووزير الخارجية “انكاكوسو جن كولد” ورئيس برلمان الكونغو “ايزدور انفوبه”.

وتناولت اللقاءات، الحديث والنقاش حول ما تمر به ليبيا من أزمة سياسية ودور الإتحاد الأفريقي في حل هذه الأزمة بين الأطراف الليبية والوصول إلى اتفاق وفق الوفاق السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وتطرقت الاجتماعات إلى العمل على تعديل الاتفاق السياسي وفق ما يرضي معظم الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي من خلال اللجنة الأفريقية التي شُكلت لهذا الشأن برئاسة رئيس جمهورية الكونغو، والتي تستضيف هذه الأيام الأطراف الليبية للوصول إلى اتفاق يُعجل بإبرام تعديل الاتفاق السياسي.

وفي هذا الشأن، أوضح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن مجلس النواب شكل لجنة للحوار من أجل تعديل الاتفاق السياسي مع الأطراف الليبية الأخرى وفق الثوابت التي أقرها النواب وهي تعديل المجلس الرئاسي ليتكون من رئيس ونائبين وإلغاء المادة الثامنة المتعلقة بالمراكز العسكرية والأمنية.

وشدد صالح، على ضرورة أن يُكلف المجلس الرئاسي الجديد، رئيس للحكومة من غير أعضائه ليشكل الوزارات ويعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة وحلف اليمين الدستورية وتضمين كل ذلك في الإعلان الدستوري ليكون دستورياً و قانونياً وفق المتعارف عليه في كل دول العالم وان يكون الحوار ليبي ليبي.