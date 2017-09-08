باشرت السلطات الليبية بتسديد ديون الليبيين لدى الصيدليات التونسية، عبر رصد حوالي 35 مليون دينار تونسي لتسوية هذه الديون، حسب ما أكده القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس محمد المعلول لصحيفة “الشروق” التونسية .

واوضح السفير أن عملية سداد الديون ستتواصل خلال الفترة القادمة بشكل متواتر لتشمل كافة المستحقات الليبية لدى الصيدليات التونسية، مبيناً حرص ليبيا على غلق هذا الملف نهائيا.

فيما لم يوضح السفير معلول الجهة التي ستتكفل بالدفع مع وجود حكومتين و فيما ذكرت مصادر لأخبار ليبيا 24 أن حكومة الوفاق الوطنية سعت لجدولة ديون الدولة الليبية لدى دول تونس و الأردن و بعض الدول الأخرى لسدادها بالإتفاق مع مصرف ليبيا المركزي بطرابلس .

يذكر أن لدى ليبيا مدونية كبيرة تقدر بملايين الدينارات لدى المصحات و الصيدليات و الفنادق التونسية و بالمملكة الأردنية و جمهورية مصر العربية الوجهات الهم للسياحة العلاجية لليبيين .