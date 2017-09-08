أخبار ليبيا 24 – خاص

رحل جهاز الهجرة غير الشرعية بمدينة الكفرة “161” مهاجر غير شرعي من حاملي الجنسية السودانية من مدينة الكفرة جنوب شرق البلاد .

وبالرغم من قلة الإمكانيات لدى الجهاز إلا أنه عكف تماما على ترحيل هذه المجموعة بعد التأكد أن عدد كبير منهم مُصاب بالأمراض السارية “الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي” ، تم ترحيل المهاجرين بالتنسيق المسبق مع بعض الشاحنات المتجهة لدولة السودان بمراقبة جهاز الهجرة .

يشار إلى أن جهاز الهجرة غير الشرعية قنفودة رحل في شهر يناير من هذا العام عدد “19” مهاجر غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة إلى مدينة سبها ليتم بعدها تسليمهم إلى سلطات بلادهم.