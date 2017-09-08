ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تضرر إنتاج الخام الأميركي من الإعصار هارفي أكثر من المتوقع، وفي الوقت الذي تتجه فيه العاصفة الأكبر إرما صوب فلوريدا وتنذر بمزيد من التعطل لقطاع البترول.

وبحلول الساعة 0606 بتوقيت غرينتش بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 49.15 دولار للبرميل، بزيادة 5 سنتات عن سعر التسوية السابقة.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 24 سنتا إلى 54.73 دولار للبرميل، ليظل قريبا من ذروة اليوم الجمعة البالغة 54.79 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أبريل.

وضرب الإعصار هارفي الساحل الأميركي على خليج المكسيك قبل أسبوعين، وهبطت أسعار الخام في البداية بسبب تعطل نحو ربع قطاع التكرير الضخم في البلاد جراء العاصفة، مما خفض الطلب على النفط الخام.

لكن عمليات معالجة الخام تعود مع تعافي قطاع التكرير تدريجيا.

وأثر هارفي أيضا على إنتاج النفط، إذ قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن إنتاج الخام بالولايات المتحدة انخفض نحو ثمانية بالمئة، من 9.5 مليون برميل يوميا إلى 8.8 مليون برميل يوميا.