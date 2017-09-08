قال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إن تحالف حزب النداء مع حزب النهضة، فرضته نتائج الانتخابات، التي لم تمكن حزب النداء من الحصول على الأغلبية لتشكيل الحكومة.

وقال السبسي في حوار صحفي، إن حزب النهضة وافق على التحالف، وفق شروط مسبقة، مشيرا إلى أن حزب النداء قد يكون أخطأ التقييم، في إمكانية تقريب النهضة إلى خانة المدنية.

وكان رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، قد أعلن الأربعاء، أنه قام بتعديل وزاري واسع، كان متوقعا وطاول بشكل خاص وزارتي الداخلية والدفاع.

وعين يوسف الشاهد، في أول تعديل وزاري منذ تكليفه برئاسة الوزراء قبل عام، مستشاره والقيادي في حركة النهضة توفيق الراجحي وزيرا مكلفا بالإصلاحات الاقتصادية.