كشف علماء في جامعة تكساس الأميركية أنهم اخترعوا أداة محمولة على شكل قلم يمكنها تحديد الأنسجة السرطانية في 10 ثوان.

ويعمل القلم المسمى “MasSpec Pen” على تسريع عملية الاختبار بنسبة تصل إلى 150 مرة.

وذكرت تقارير إعلامية أن الاختبارات التي أجريت على 253 مريضاً بالسرطان استغرقت حوالي 10 ثواني، وتبين أنها دقيقة بنسبة 96 في المئة خلال تلك المدة الزمنية. حسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وشملت الاختبارات الأنسجة المتعلقة بسرطان الثدي والرئة والغدة الدرقية وسرطان المبيض، وأوضح العلماء أن كل نوع من أنواع السرطان له هيكله الجزيئي الخاص به.

ويعمل القلم على إظهار كلمة “طبيعي” أو “سرطان” بشكل تلقائي على شاشة الحاسوب، كما أنه قد يظهر اسم النوع الفرعي بالنسبة لبعض أنواع السرطان.