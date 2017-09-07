أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس الشؤون الطبية بمستشفى المرج التعليمي وسام المذبوح، اليوم الأربعاء، إن إدارة مستشفى المرج قررت افتتاح عيادة مختصة بالكشف ومتابعة وعلاج حالات الأورام السرطانية في مدينة المرج لتكون أول عيادة مختصة في هذا المجال داخل المدينة.

وذكر المذبوح في تصريح لـ “أخبار ليبيا 24” أنه افتتاح العيادة يأتي بسبب تزايد حالات الأورام السرطانية في الفترة الاخيرة في مدينة المرج ونظرا لما يعانيه المرضى في المرج وضواحيها من مشقة في الكشف والمتابعة والحصول على الاستشارات الطبية وتكبد مشقة الذهاب إلى مركز بنغازي الطبي.

وأضاف أنه تم التعاقد مع اخصائيين في الأورام أحدهم مقيم دائم في المستشفى والاخر اخصائي الأورام في مركز بنغازي الطبي وستقدم العيادة خدماتها لهذه الشريحة كل يوم سبت صباحا شاملة الكشف والتشخيص ومتابعة الحالات والتنسيق في صرف العلاج للمرضى في قسم الأورام في بنغازي.

وأكد وسام المذبوح أن إدارة المستشفى تسعى لإنشاء وحدة أورام دائمة داخل المستشفى لحالات الدخول وتوفير جهاز (ماموجرام ) للكشف المبكر على سرطان الثدي والذي يتوقع الحصول عليه قريبا.