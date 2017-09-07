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يواصل الجيش اللبناني انتصاراته على تنظيم داعش الإرهابي بعد طرده من الأراضي اللبنانية ويعتقل أحد أبرز قادته, محققا بذلك إنجاز عسكري واستخباراتي هام ومؤكدا شل الدواعش ومنعهم من محاولة العودة إلى الأراضي اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن السلطات اللبنانية اعتقلت قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي، سوري الجنسية, في بلدة عرسال عند الحدود السورية واستجوبته وأحالت قضيته للمحكمة المختصة.

وأصدرت مديرية التوجيه التابعة للجيش بيانا جاء فيه: “في إطار العمليات الاستباقية التي تنفذها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية، أوقفت مديرية المخابرات في بلدة عرسال السوري باسل محمد عبد القادر الملقب بأبو أنس السحلي، وهو أحد أبرز قياديي تنظيم داعش الإرهابي، الذي كان منتشرا في جرود البلدة”.

واعتقلت قوات الأمن اللبنانية الرجل في عرسال في شمال شرق البلاد قرب جيب سيطرت عليه داعش حتى تمكن الجيش اللبناني من طردها منه في هجوم الأسابيع الماضية.

وقالت الوكالة: “بالتحقيق معه اعترف بمشاركته في الهجوم على مراكز الجيش اللبناني في وادي الحصن وتشكيله خلية إرهابية عملت على إطلاق عدة صواريخ باتجاه العديد من البلدات البقاعية وتجهيزه عددا من السيارات المفخخة انفجر بعضها في الداخل اللبناني».

وأضافت الوكالة: «كما أقدم على تجنيد أشخاص وتهريبهم لمصلحة التنظيم الإرهابي المذكور وتأمين وصول الدعم المالي له بالإضافة إلى خطف لبنانيين وسوريين مقابل الحصول على فدية مالية وشراء أسلحة وذخائر حربية».

ونفذ داعش، عدة هجمات في لبنان في السنوات الماضية منها سلسلة تفجيرات انتحارية في بلدة القاع في سهل البقاع قبل عام.