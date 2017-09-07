أخبار ليبيا24

أدركت الدول المجاورة لليبيا أن التنظيم الإرهابي الداعشي في حالة يأس وهزيمة وشلل تام, فزادت دفاعها صلابة وجهوزية أجهزتها تأهبا وباشرت بمارقبة جميع الطرق والوسائل المستخدمة من قبل الدواعش ومؤيديهم والمتعاطفين معهم لرصد تحركاتهم ومخططاتهم وإحباط جميع محاولاتهم، ليس فقط من حمل السلاح أو الحزام الناسف يشكل خطرا على الأمن القومي بل أيضا كل من يتعاطف ويمجد ويساعد الإرهابيين سيعتقل.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة تمكنت من القبض على عنصر تكفيري (عمره 20 سنة) قاطن في القلعة الصغرى.

وأضافت أنه بالتحري معه، اعترف بتبنيه للفكر السلفي التكفيري وأنه يأسف “للهزائم المتتالية التي لحقت بتنظيم داعش الإرهابي”، كما أضاف أنه في صورة توفّر سلاح ناري لديه فإنه سيتولى استهداف الأجانب في بلاده.

هذا، و بتصفح حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تم العثور على تدوينات و مقاطع فيديو و صور تحرض على الإرهاب و كيفية صنع المتفجرات و الأحزمة الناسفة و تتوعد الدولة التونسية بالحرب وإقامة ما يدعونه بدولة الخلافة وانتقاد المداهمات التي تقوم بها وحدات الحرس الوطني ضد العناصر السلفية التكفيرية ونعتها “بالطواغيت” .

وفي رمادة, في ولاية تطاوين جنوب تونس, تمكنت وحدات الحرس الوطني من القبض على عامل يومي أصيل المنطقة يبلغ من العمر 25 سنة بتهمة التواصل مع عناصر إرهابية في ليبيا وخلية إرهابية أفرادها من تونس، وفق ما أفاد به مصدر أمني.

وحسب ذات المصدر، فإن المتهم ذكر في اعترافات الخلية التي وقع تفكيكها في الأشهر الأخيرة وهي بصدد التحضير لإقامة إمارة إسلامية كان ينتظر أن تتزعمها القيادات الإرهابية التونسية المطلوبة لفائدة للقضاء والأمن التونسيين .

وتمكن أعوان منطقة الأمن الوطني في قابس، من إيقاف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و32 سنة ومعهم فتاة تبلغ من العمر 16 سنة بتهمة التورط في الإرهاب.

وقد كان الشبان الخمسة يتدربون في منطقة جبلية بمعتمدية قابس الغربية، حيث بينت الأبحاث وبعد الاطلاع على صفحاتهم على “فيسبوك” أنهم على صلة بالإرهابي الخطير المكنى أبومسلم.

وبين القصرين وأريانة ونابل, تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش في منطقة الحرس الوطني في سبيطلة ولاية القصرين من إلقاء القبض على عنصر سلفي تكفيري وبالتحري معه اعترف بتبنيه للفكر السلفي التكفيري وتعمده تنزيل صور وتدوينات تمجد تنظيم داعش الإرهابي ، في مراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي .

ونجحت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ولاية أريانة في إلقاء القبض على سلفي تكفيري وبالتحري معه اعترف بتنزيله لصور وتدوينات وفيديوهات تمجد الإرهاب وتحرض عليه تم الاحتفاظ به من أجل الاشتباه في الانتماءإالى تنظيم إرهابي .

وتمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقرمبالية ولاية نابل من إلقاء القبض على سلفي تكفيري قاطن قلعة سنان ولاية الكاف مفتش عنه من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي .