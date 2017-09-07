أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية “بنغازي -توكرة- مقرون” الرائد احمد علي العرفي، إن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية توكرة المقرون ومركز إيواء قنفودة وباقي المراكز التابعة له، تمكن منذ العام 2014 من ترحيل أكثر من “31 ألف” مهاجر من الجنسيات المصرية والسودانية والتشادية.

وأضاف العرفي” في الآونة الأخيرة قام مركز إيواء قنفوذة بترحيل 332 مهاجر غير شرعي من جنسيات عربية وافريقية”.

وأضاف العرفي إلى قيام الجهاز بالقبض على 17 مهاجر غير شرعي من الجنسية المصرية، تم إيوائهم داخل مركز إيواء قنفوذة، موضحاً انه جرى ضبطهم في بوابة البيضان شرق اجدابيا .

وأشار ئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي إلى أن هذه المجموعة دخلت الأراضي الليبية تم تهريبها بوضعهم في خزان للمياه من الحدود المصرية وصولاً إلى مدينة طبرق الناس ،لافتاً بأنهم دخلوا ليبيا بدون اختام دخول رسمية.

وتابع ” تم أخذ عينات من الدم للكشف عما إذا كانوا مصابين بأي أمراض معدية ،مؤكداً على ضعف إمكانيات مركز الإيواء وأهمية توفير كامل الاحتياجات الضرورية من الأكل والشراب وتجهيز العيادة داخل المركز.