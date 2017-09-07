أخبار ليبيا 24 – خاص

عُقد بفندق دار السلام بطبرق اجتماع تحضيري حول مشكلة نقص المياه بالمدينة لإيجاد الحلول لها برعاية الجمعية الوطنية لعلوم المياه والتكنولوجيا، بحضور عميد بلدية طبرق الناجي مازق ومدير شركة المياه والصرف الصحي طارق الشريف وعدد من النشطاء والمهتمين بمشكلة نقص المياه بالمدينة .

وناقش الحضور إمكانية لتعريف بمشكلة المياه بمدينة طبرق على المستوى الدولي والمحلي وكذلك طرح الإشكاليات والمعوقات وإيجاد الحلول لها .

وأكدت الجمعية الوطنية لعلوم المياه عن العمل بخطة متوازية لإيجاد الحلول السريعة لتدارك الأزمة ووضع الخطة الإستراتيجية اللازمة لحل الأزمة، مطالبة بضرورة بناء قاعدة بيانات تستند إلى الدراسات الفنية الموضوعية بشأن أزمة المياه في طبرق وليبيا عامة .

وأشار الحضور من خلال بنود هذا الاجتماع التحضيري لإيجاد طرق لتوفير الموارد المائية للدعم في حل المشكلة في طبرق .

وطالب المجتمعين على ضرورة الإرتقاء بالعقل الجماعي الوطني بمستوى الأمن القومي فيما يخص الأمن المائي ليكون من أهم أولويات الدولة الليبية كذلك مناقشة أبعاد الحوض النوبي على مستوى الدولة .

وخلال الاجتماع تم تحديد الأهداف والرؤية والرسالة من المؤتمر وتحديد المستهدفين من الجهات المحلية والدولية ومناقشة تحديد اللجان التحضيرية والعلمية واللجان الفرعية .