أخبار ليبيا24

يواجه تنظيم داعش الإرهابي المنهزم في ليبيا حائط متين يمنعه من الهرب أو التسلل للقيام بعمليات إرهابية في البلدان المجاورة, فالجزائر مستنفرة وجميع أجهزتها الأمنية والعسكرية تتحصن بجهوزية وصلابة تامة لردع الدواعش وإحباط جميع محاولاتهم البائسة التنظيم الإرهابي لن يجد مفر ولا ملاذ آمن ولن ينجح بالتمدد لتعويض خسارته في ليبيا فهو حتما متجها نحو المزيد من الفشل حتى الإبادة.

وقالت مصادر صحفية جزائرية إن السلطات الجزائرية أرسلت تعزيزات عسكرية إضافية تقدر بنحو ثلاثة آلاف جندي، إلى المناطق الحدودية القريبة من ليبيا، عملاً بمخطط أمني جديد لمنع احتمال تسلل إرهابيين.

وحسب جريدة «البلاد» الجزائرية، فإن قيادة الأركان الجزائرية عمدت إلى “نشر تجهيزات متطورة لمراقبة الحدود لصد احتمالات تسلل إرهابيين من ليبيا، التي تشهد موجة عنف واقتتال.”

ووجَّهت قيادة الجيش الجزائري إلى الحدود الجنوبية اللصيقة مع ليبيا، تعليمات بتكثيف الدوريات الأمنية والمراقبة والحراسة ومضاعفة نقاط التفتيش على الحدود، إلى جانب تكثيف الطلعات الجوية عبر العديد من المحاور والمسالك الصحراوية.

وبدأت هيأة أركان الجيش خلال الساعات الماضية العمل بمخطط أمني جديد لتشديد المراقبة على الحدود المشتركة مع ليبيا، إذ يتضمن مراقبة جوية للصحراء الواقعة غرب مدن ساردالاس وغات بأقصى الجنوب الغربي، والمناطق الحدودية الجنوبية بين البلدين، لصد أية محاولات تسلل لإرهابيي تنظيم داعش الفارين من جبهات القتال.

وعززت السلطات الجزائرية، الأسبوع الماضي، من حالة الاستنفار الأمني بعد تحذير غربي خص 11 دولة أفريقية من بينها الجزائر وتونس والمغرب، من عمليات إرهابية تنفذها تنظيمات مسلحة مرتبطة بتنظيم داعش ليبيا أو بالقاعدة في شمال مالي.