أخبار ليبيا 24 – خاص

وجه الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز تعميم إلى كافة الجهات الرسمية في الدولة، بعد التعامل مع الرسائل التي لا تحمل شعار الاتحاد.

وأوضح الاتحاد – أن شعاره هو اسم ليبيا بين قوسين وتعلوه نقطة زيت دلاله على النشاط وهي منظمة نقابية مستقلة لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة .

وبين الاتحاد أنه وفقاً للاجتماع الجمعية العمومية الثالثة غير العادي للاتحاد المنعقد يوم 10/11/2016 بمدينة طبرق والقرارات الصادرة عنه فأن منير صالح أبو السعود قد تما إسقاط عضويته من رئاسة الاتحاد بموجب القرار رقم (3) لسنه (2016).

وأكد الاتحاد في تعميمه أن أبو السعود لا يحمل أي صفة نقابية وحالياً موظف تابع لشركة مليته للنفط والغاز، ووفقا القرار المذكور أعلاه فإن سعد دينار الفاخري هو رئيس اتحاد عمال النفط والغاز وفقا لقرار رقم (4)لسنة (2016) الصادر عن الجمعية للاتحاد العام لعمال النفط و الغاز .

وأضاف الاتحاد أن منير أبو السعود ينتحل شخصية رئيس الاتحاد العام للنفط والغاز، ويقوم بمراسلة بعض الجهات الرسمية في الدولة برسائل لا تحمل شعار الاتحاد .