أخبار ليبيا 24 – خاص

قال وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية سامي عقل، “إن منظمة الصحة العالمية صنفت الدولة الليبية ضمن المناطق المنكوبة صحيا وذلك لعدم توفير ميزانيات المخصصة للقطاع”.

وأضاف عقل –في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” كي ينهض القطاع من جديد لابد من تخصيص ميزانيات بشكل مباشر ولابد من الحكومة أن تخصص أموال مستعجلة للبت في موضوع العلاج بالداخل والخارج ولابد لمصرف ليبيا المركزي أن يساهم في تحويل مخصصات العلاج في الخارج وفيما يخص الأطباء والأطباء المساعدين والأطقم الطبية الذين لازالوا مستمرين في تقديم الخدمات للمرضى.

وعن تكليف وكيل لوزارة الصحة بحكومة الوفاق في المنطقة الشرقية قال سامي عقل، “هناك تعاون بيننا وبين حكومة الوفاق فيما يخص موضوع علاج المرضى فقط اما فيما يخص نشاطات حكومة الوفاق في المنطقة الشرقية فأنا اعتبر هذا النشاط المتمثل في وجود وكيل وزارة صحة مكلف من حكومة الوفاق في بنغازي هو اعتداء وتدخل في اختصاصات الحكومة المؤقتة”.

ونوه إلى أنه في ظل الظروف التي نمر بها من انعدام الميزانيات المخصصة في الداخل والخارج وعجز الحكومة عن تحويل الأموال المخصصة للعلاج في الخارج فإننا سمحنا من جانب انساني بتعامل المرضى مع وكيل وزارة الصحة المكلف من قبل حكومة الوفاق في بنغازي ونحن كوزارة صحة بالحكومة المؤقتة لم نتعامل معه مباشرة واعترضنا على اعتداءهم على مناطق نفوذنا والتدخل في اختصاصاتنا غير اننا راعينا الجانب الانساني ليتمكن المريض من الحصول على فرصة علاج.

واكد وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية ان الطبيب علي الزناتي اعتذر عن مهامه كوكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق نظرا لأنه لم يتمكن من اداء مهامه وتقديم أي نوع من الخدمات للمرضى رغم انهم في حكومة الوفاق سببوا لنا اختراق وارباك في المشهد الصحي بتكليفهم للدكتور علي الزناتي وكيلا لوزارة الصحة بحكومة الوفاق بالمنطقة الشرقية.