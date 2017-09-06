أخبار ليبيا 24 – خاص

رست على رصيف ميناء البريقة البحري التجاري ، أمس الثلاثاء، الباخرة “KENAN . MEETE” مُحمًلة بحوالي 10,000 طن من الشعير السائب .

وقال مدير إدارة التشغيل فرع الشركة الليبية للموانئ في الميناء أنور عبد السلام بوصقر – إن الباخرة تابعة لوكالة الشيماء والقادمة من أوكرانيا رست أمس في الميناء وعلى متنها “10.000” طن من حبوب الشعير، لافتاً إلى أنه سيشرع في تفريغ الشحنة في الساعات القادمة .

وأشار بوصقر إلى أنه في الوقت ذاته إلى أن الأيام القادمة ستشهد وصول مزيد من البواخر التجارية إلى الميناء محملة بالمركبات الآلية والحبوب والبضائع التجارية المختلفة .