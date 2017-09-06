أخبار ليبيا 24 – خاص

وضعت قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم المصغرة، المنتخب الليبي في المجموعة السادسة رفقة منتخبات تونس البلد المضيف والبرتغال ولبنان.

ويعتبر المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة، من أبرز المنتخبات العربية والأفريقية، ويشرف على تدريباته المدرب الوطني علي الرياني.

وتستضيف العاصمة التونسية، نهائيات كأس العالم للعبة في الفترة من 6 إلى 15 من شهر أكتوبر المقبل.

ويشارك في النهائيات 24 منتخبًا من مختلف قارات العالم، وقُسمت المنتخبات إلى 6 مجموعات.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى.. جمهورية التشيك -فرنسا – الأرجنتين – أستراليا.

المجموعة الثانية.. المكسيك – المجر – الشيلي – العراق.

المجموعة الثالثة.. روسيا – البوسنة – البرازيل – الصومال.

المجموعة الرابعة.. الولايات المتحدة -إسبانيا – السنغال – الهند.

المجموعة الخامسة.. رومانيا – كازاخستان – الكوت ديفوار – غواتيمالا.

المجموعة السادسة.. تونس – البرتغال – ليبيا – لبنان.