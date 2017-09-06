أخبار ليبيا 24 – خاص

قال وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية سامي عقل، اليوم الأربعاء، إن التداخل والتدخل في التخصصات بين الجهات التشريعية والتنفيذية سبب الكثير من المشاكل في القطاع الصحي لأن لجنة الصحة بمجلس النواب جهة تشريعية ووزارة الصحة بالحكومة المؤقتة جهة تنفيذية وعلى الجهة التشريعية عدم التدخل في عمل الجهة التنفيذية”.

وأضاف عقل في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” أنه كان من المفترض من مجلس النواب ان يعجل باعتماد الميزانية ومجلس النواب بتأخره في عقد جلساته وانقسامه داخليا أدى إلى تأخر اعتماد الميزانية ونحن الآن في شهر 9 وحتى هذه اللحظة لم يتم تسييل او تخصيص أي ميزانية للقطاعات.

وأكد وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية، أن ميزانية قطاع الصحة في 2016 – 2017 قدرت بــ 32 مليون وخمسين ألف دينار وهذه الميزانية من المفترض أنها صرفت على الديوان ولكننا تنازلنا عنها للقطاع حيث أن 84% من ميزانية ديوان الصحة صرفت على القطاع وتم صرفها على النحو التالي: 12 مليون دينار مصروفات علاج- 10 مليون دينار صرفت لجلب الادوية وما في حكمها- 4 مليون دينار صرفت كتحويلات مالية لدعم المستشفيات وقد اجحفنا في حق موظفي الديوان من حصولهم على مرتبات او مكافآت او حتى على اقل تقدير حصولهم على وجبات افطار حتى نعطي ونصرف هذه الميزانية لقطاع الصحة.

واضاف سامي عقل أن ميزانية القطاع من المفترض ان تكون 4 مليار دينار وما تم صرفه لنا خلال الثلاث سنوات الماضية وما تم تسييله فعليا هو 290 مليون دينار فقط وميزانية المصروفات اليومية للصحة ومن المفترض ايضا أن تتجاوز 3 مليون دينار يومي حتى نحافظ على القطاع الصحي من الانهيار وما ادى الى انهيار قطاع الصحة هو غياب الميزانية بالكامل وفي ظل غياب الامكانيات فإن اداء قطاع الصحة يقيم بأكثر من 100% واغلب المسؤولين في هذه الظروف التزامهم ادبي واجتماعي بحت ومرتبات موظفي ديوان وزارة الصحة من شهر 3 لم تصرف لهم.