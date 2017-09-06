أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المسؤول الإعلامي بالكتيبة 276 مشاة منذر الخرطوش، الانتهاء من تجهيز سرية الحماية والتأمين التابعة للكتيبة بآمرة ضابط صف فرج دخيل.

وأوضح الخرطوش، أن السرية دخلت في إعداد داخلي بمعسكر الوحدة 276، حيث أخذ منتسبي هذه السرية دروس في عدة مجالات، منها كيفية التعامل مع الأهداف المتحركة أثناء الحركة والوقوف وكيفيه الصيانة وكشف الأعطال بأسرع وقت ممكن والتعامل مع جميع الأسلحة وغيرها من الدروس القتالية على أيدي معلمين مختصين.

وتلقى المتدربين، محاضرات في الأمن الحربي والاستخدام والصيانة ومحاضرات في كيفية تأمين الاتصالات وتحقيق السيطرة ومحاضرة في التعبئة المعنوية.

تجدر الإشارة إلى أن الكتيبة 276 مشاة، شكلت سرية الحماية والتأمين بناء على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة.