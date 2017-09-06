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منذ هزيمته ودحره من المدن الليبية, حاول تنظيم داعش الإرهابي جاهدا العودة إلى الأراضي الليبية لبسط سيطرته وتثبيت وجوده ولكنه عبثا حاول لأن القوات الليبية كانت وما زالت للدواعش بالمرصاد لمنع عودتهم ومطاردتهم وسحقهم أينما وجدوا.

استهدفت مقاتلات سلاح الجو الليبي صبيحة أول أيام عيد الأضحى عدد من الآليات التابعة للإرهابيين ولتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الواقعة غربي بلدية هراوة بحوالي 10 كلم.

وبعد عدة ضربات وجهها سلاح الجو الليبي, انسحب تنظيم داعش الإرهابي من المناطق التي حاول أن يدخلها في الأيام الاخيرة شرقي سرت، كما وأكدت عدة مصادر دخول وحدات الاستطلاع إلى منطقة أم القنديل، وكان التنظيم الإرهابي قد قام باستيقاف في منطقة أم الخنافس، ووصوله إلى منطقة أم القنديل.

فيما رفع الجيش حالة الاستنفار إلى القصوى لوحدات الجيش والقوات المساندة لها في الهلال النفطي، لوجود تحركات لبعض المجموعات الإرهابية.

ونشر بعض نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مقاتلات سلاح الجو الليبي وهي تنفذ جولات استطلاعية مكثفة على منطقة الهلال النفطي .

يشار إلى أن قوات الاستطلاع التابعة للقوات المسلحة رصدت تحشيدات للمجموعات الإرهابية بالقرب من مدينة سرت والتي تحاول التقدم باتجاه الحقول النفطية.

وأعلنت رئاسة أركان القوات الجوية الليبية الأحد، أن مقاتلات سلاح الجو استهدفت تجمعًا لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة زلة جنوب ليبيا.

وقالت غرفة عمليات القوات الجوية في المنطقة الوسطى – على موقعها الرسمي على موقع فيس بوك – إن مقاتلات سلاح الجو استهدفت تجمعًا لتنظيم داعش الإرهابي بالقرب من منطقة عين تاقرفت، وإن الإصابة كانت مباشرة ودقيقة، وقد عادت طائرات سلاح الجو إلى قواعدها سالمة.

وقال المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الأحد الماضي، إن تنظيم داعش الإرهابي يحاول القيام من حين لآخر بمحاولة دخول المناطق الساحلية انطلاقاً من المناطق الصحراوية.

وقال عميد أحمد المسماري – في بيان – إن تنظيم داعش الإرهابي يحاول عبر مجموعات صغيرة من الدخول للمناطق الساحلية، مشيراً في الوقت ذاته قيام التنظيم المتطرف بخطف المدنيين من سكان المنطقة.

وأكد المسماري أن وحدات الاستطلاع التابعة للقوات المسلحة تراقب وتتابع تحركات التنظيمات الإرهابية.

وقال مصدر في غرفة العمليات العسكرية في المنطقة الوسطى إن كتيبة «شهداء الزاوية» قامت منذ الساعات الأولى صباح الإثنين، بعمليات تمشيط لمنطقة 90 كلم شرق سرت، المعروفة بمنطقة الوادي الحمر بعد رصد عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة، ولا تزال عمليات التمشيط متواصلة، بعد أن سيطرت الكتيبة على منطقة النوفلية المجاورة لبلدة بن جواد.

وأفاد أحد الضباط العسكريين التابعين لغرفة العمليات الميدانية في سرت أن قوة من «كتيبة العاديات» التابعة لعملية «البنيان المرصوص» وصلت من مصراتة إلى مدخل سرت الشرقي وأقامت بوابة وتمركزًا أمنيًا بمنطقة أبوزاهية التي تبعد 20 كيلومترًا عن سرت، تحسبًا لأي هجوم متوقع.