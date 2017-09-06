حذرت الغرفة الأمنية المشتركة ببني وليد من تحركات عناصر تابعة لتنظيم داعش في مناطق متفرقة من ليبيا، وخاصة في المنطقة الوسطى والجبلية الجنوبية.

ودعت الغرفة الأمنية المشتركة بني وليد في بيانها اليوم الجهات المسؤولة بالدولة إلى توحيد الجهود لمكافحة داعش، من خلال تبني استراتيجية وطنية وإقليمية متوازنة ذات أبعاد أمنية وسياسية ومجتمعية وثقافية لمواجهة التنظيم.

واعتبرت الغرفة أن التنظيم أعاد تدريب عناصره، وقام بتأمين إمدادات الوقود وتوفير خطوط الاتصالات، محملة كافة الجهات الرسمية التي تمت مخاطبتها دون أن تسميها المسؤولية بشأن هذه التحركات قبل تناميها وتغلغلها في مناطق واسعة والتي أصبحت لديها القدرة على المبادرة والهجوم والسيطرة، وما نتج عنها من تفجيرات إرهابية راح ضحيتها عدد من الأفراد.