أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد جهاز الحرس البلدي بنغازي اليوم الأربعاء، متابعته لأسعار اللحوم المستوردة بالمدينة، بعد تحديد التسعيرة بقيمة 10 دينار للكيلو جرام الواحد.

وحذر آمر غرفة عمليات غرب بنغازي التابعة لجهاز الحرس البلدي المقدم توفيق الورفلي، أصحاب المحال التجارية المخالفة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأهاب الورفلي، بالمواطنين بإبلاغ أقرب مركز حرس بلدي في حالة مخالفة هذه التسعيرة من قبل أصحاب محلات اللحوم.

وشدد آمر غرفة عمليات غرب بنغازي التابعة للحرس البلدي، على ضرورة تعليق الملصق المحدد به التسعيرة (10 دينار للكيلو)، على أبواب محلات اللحوم.