أخبار ليبيا 24 – خاص

قام آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء عمر المسماري، اليوم الثلاثاء، بفتح الحاوية الثانية الموقوفة بالميناء في قضية جلب مخدر الحشيش، بحضور آمر الشرطة العسكرية طبرق عميد جمعة الزروق، وآمر القاعدة البحرية والنيابة العسكرية.

وقامت قوات الأمن التابعة لجهاز مكافحة المخدرات بطبرق بالتعاون مع الشرطة العسكرية بإعدام وحرق كامل الكمية المصادرة من مخدر الحشيش التي كانت محشوة داخل الحجارة وتم إيقافها من قبل جمارك الميناء .

يشار إلى أن قوات الأمن التابعة لجهاز مكافحة المخدرات بطبرق من تمكن إيقاف باخرة قادمة من دولة المغرب على متنها حاويتين تبلغ “20” قدم محملة بمخدر الحشيش .

واستجلبت الباخرة على أنها محملة بسلع تموينية “زيت” ليتضح بعد تحويل الحاويات لمقر البحرية وتفتيشها بأنها تحمل حاويتين محملات بالحجارة وبداخلها مخدر الحشيش .