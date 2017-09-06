أخبار ليبيا 24 – خاص
وصل لاعب منتخبنا الليبي أكرم الزوي، اليوم الأربعاء، إلى الأردن للالتحاق بتدريبات فريقه الفيصلي، الذي يستعد للمشاركة في دوري المحترفين الأردني، الذي ينطلق غدًا الخميس.
وشارك الزوي مع منتخبنا مؤخرًا، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018.
وغاب الزوي عن لقاءات الفيصلي في الفترة الماضية، وخاصةً اللقاء الودي أمام الزمالك المصري (2-2)، بمناسبة اعتزال النجم الدولي، حسونة الشيخ.
وكان الزوي قد جدد عقده مع الفيصلي، بعدما قدم مستويات كبيرة في الموسم الماضي، وأحرز العديد من الأهداف، التي ساهمت في تتويج فريقه بـ3 بطولات محلية، إلى جانب وصافة البطولة العربية للأندية.