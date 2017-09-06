أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل لاعب منتخبنا الليبي أكرم الزوي، اليوم الأربعاء، إلى الأردن للالتحاق بتدريبات فريقه الفيصلي، الذي يستعد للمشاركة في دوري المحترفين الأردني، الذي ينطلق غدًا الخميس.

وشارك الزوي مع منتخبنا مؤخرًا، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018.