أخبار ليبيا24

أتت ساعة تنظيم داعش الإرهابي وهو الآن محاصر في سوريا والعراق ومهاجم من قبل القوات الوطنية بمساندة التحالف الدولي فبات الدواعش الإرهابيون مكبلوا الأيدي وأمام خيارين إما الاستسلام وإما الموت المرير, فها هم بالمئات يسقطون.

لقي مؤخراً 68 إرهابياً من تنظيم داعش على الأقل مصرعهم في عدة عمليات قصف للقوات العراقية في غرب محافظة الأنبار غربي العراق، وفقاً لما قاله مصدر عسكري.

وأمرت وزارة الداخلية العراقية تحت إشراف خلية استخباراتية بعملية عسكرية على أربعة مواقع للإرهابيين في هذه المنطقة العراقية التي لا تزال تخضع لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي، وفقاً لبيان لقيادة العمليات المشتركة.

وقتلت القوات العراقية 11 إرهابياً في بلدة القائم التي تعد أحد آخر معاقل المتشددين في العراق على الحدود مع سوريا في منطقة “ولاية الجزيرة”، كما يطلق عليها التنظيم بجانب 15 آخرون في المحافظة.

من ناحية أخرى، أعلنت القوات العراقية عن مقتل 30 إرهابياً في حي النهضة حيث تمكنوا من تدمير مخزن أسلحة لتنظيم داعش.

كما قتل العسكريون 12 داعشياً في بلدة سعدة وفجروا سيارتين مفخختين في المنطقةى وكانت الوحدات العسكرية أعلنت أمس عن مقتل 94 إرهابياً آخرون في نفس المحافظة.

وكل المراقبون يوافقون حالياُ أن داعش على حافة الهزيمة في سوريا والعراق من الناحية الميدانية وأيضاً من الناحية الاقتصادية والأخلاقية.

بعد خسارته لتلعفر وكامل محافظة نينوى في شمال العراق، أحد آخر معاقله في البلاد، يجد عناصر التنظيم الإرهابي أنفسهم تحت نيران القوات الكردية في معقلهم السوري في الرقة.

ولا يتواجد التنظيم حاليًا إلا في منطقتين، الحويجة التي تبعد 300 كيلومتر إلى شمال بغداد، وبلدات القائم وعنه وراوة في الصحراء الغربية الحدودية مع سوريا.

في سوريا، دخلت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف من المقاتلين الأكراد والعرب مدعوم من الولايات المتحدة، في يونيو الماضي إلى الرقة، أكبر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في البلد الغارق في الحرب وتمكنت تلك القوات من استعادة 60 في المئة من تلك المدينة التي يسيطر عليها الجهاديون بيد من حديد منذ العام 2014.

ووفق مسؤولين عسكريين من التحالف الدولي، فإن ما بين خمسة إلى عشرة آلاف داعشي، بينهم قياديون، فروا من المدينة إلى منطقة وادي الفرات.

وتمتد تلك المنطقة على مسافة 160 كيلومتراً من دير الزور في سوريا إلى القائم في العراق ويتعرض التنظيم الإرهابي حاليًا لضغط من الشمال والغرب من قبل الجيش السوري وروسيا وقوات سوريا الديمقراطية، ومن القوات العراقية من جهة الشرق.