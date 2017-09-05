أخبار ليبيا 24 – خاص

طالبت اللجنة العمومية لنادي الصقور اليوم الثلاثاء، الإتحاد الليبي لكرة القدم بعدم التعامل مع أي لجان منبثقة عنه بسبب عدم تفعيل القرارات السابقة بصعود نادي الصقور إلى مصاف الدرجة الأولى .

وجاء في المذكرة التي أرسلها رئيس الجمعية العمومية لنادي الصقور عبدالسلام عبدالعاطي إلى رئيس الإتحاد الليبي لكرة القدم عن طريق الإتحاد الفرعي بطبرق، “أن نادي الصقور قد طالب من الإتحاد الليبي لكرة القدم بتفعيل القرار رقم (6) بشأن صعود نادي الصقور إلى مسابقة الدرجة الأولى والصادرة من الرئيس السابق للإتحاد الليبي لكرة القدم والتي رفضها الإتحاد الحالي”.

وأضافت المذكرة “من منطلق المعاملة بالمثل، لن يتم التعامل مع لجان الإتحاد العام بعدم استقبال مباريات المسابقات التي يشرف عليها الإتحاد العام وخاصة بأن الملعب ملك لنادي الصقور وهو صاحب الموافقة من عدمها” .