أخبار ليبيا24

نجح المنتخب الليبي في الثأر من منافسه الغيني وتفوق عليه في المانستير بهدف لصفر لحساب الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 .

هدف المباراة الوحيد جاء عبر لاعب تشافس البرتغالي حمدو المصري في الدقيقة 36، وبهذا الفوز وضع المنتخب الليبي أول 3 نقاط له في التصفيات فيما تجمد رصيد غينينا عند 3 نقاط.

وحاول الفريق الغيني الضغط على منافسه الليبي في العشرة دقائق الأولى وسط ارتباك واضح للمنتخب الليبي إلا أن الغينين لم ينجحوا في الوصول لشباك نشنوش .

النصف الثاني من شوط المباراة الأول كانت الأفضليه فيه للمنتخب الليبي الذي سيطر على وسط الملعب ونجح في خلق المتاعب لمنافسه خاصة من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 36 كرة طويلة داخل منطقة جزاء غينيا يلمسها الزوي بالراس لتصل إلى حمدو المصري الذي استقبلها وسددها بقوة بيساره في أقصي الزاوية اليسرى لحارس غينيا ياتارا.

وفي الدقيقة 45 كرة طويلة كادت أن تغالط محمد نشنوش لكنه نجح في أبعادها للركنية وفي بداية الشوط الثاني تحديداً الدقيقة 49 كاد المنتخب الغيني أن يعدل النتيجة بعد كرة مرفوعه من فرانسوا كمانو من الجهة اليمنى للمنتخب الليبي لكن صبو ابعد الكرة قبل وصولها للمهاجم الغيني.

وتلقى لاعب وسط المنتخب الليبي محمد الشبلي في الدقيقة 63 بطاقة حمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية .

وكاد الفريق الغيني في الدقيقة 87 الوصول لشباك ليبيا إلا أن نشنوش تصدى للكرة القوة وابعدها لركلة ركنية.