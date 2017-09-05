أخبار ليبيا24

نفى رئيس قسم المرتبات في مجلس النواب سيف القزيري الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن صرف مكافأة مالية قيمتها 5000 دينار لأعضاء المجلس بمناسبة عيد الأضحى.

وتابع القزيري “بصفتي رئيس قسم مرتبات مجلس النواب فإنني اؤكد أن هذا الخبر عاري عن الصحة ولم تصرف لأعضاء مجلس النواب أية مكافأة أو عيدية سوى مرتباتهم المتأخرة عن الصرف منذ عدة أشهر”.

وأكد رئيس قسم المرتبات في مجلس النواب أن مرتبات أعضاء المجلس تُعطى لهم في حوافظ وليس كما يروج البعض بأنها تسلم لهم نقدا.

يشار إلى أن مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبرا مفاده استلام أعضاء مجلس النواب لمكافأة قدرها 5000 دينار بمناسبة عيد الأضحى المبارك.