أخبار ليبيا 24 – خاص

أوضح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان أن فشل المجلس الرئاسي في أداء مهامه من أسباب عدم الوصول إلى اتفاق للأزمة السياسية في ليبيا.

وقدم صالح لـ لودريان خلال اللقاء أمس الإثنين في طبرق شرحا لأسباب عدم الوصول إلى الاتفاق والتى من ضمنها الاختلاف الواضح بين أعضاء المجلس الرئاسي بالإضافة إلى عدم قدرة رئيس المجلس السيطرة على العاصمة طرابلس.

وأكد رئيس المجلس أنه تم تشكيل لجنة للحوار و حدد أن يكون المجلس الرئاسي الجديد من رئيس ونائبين على أن كل أقليم من أقاليم ليبيا التاريخية يسمي عضوه في المجلس الرئاسي و تكليف الرئاسي رئيساً للوزارء من غير أعضاءه وأن يتولى تشكيل حكومة يتم عرضها على مجلس النواب لمنحها الثقة.

ولفت صالح إلى أنه تم التشديد على إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي المتعلقة بالمراكز العسكرية والأمنية , وكذلك أن يكون مجلس الدولة من كل أعضاء المؤتمر الوطني في 7-7-2012 .

ومن جهته، أبدى وزيرخارجية فرنسا تفهمه للنقاط الورادة في شرح رئيس مجلس النواب متعهداً بحث المبعوث الأممي على سرعة جمع اللجنتين للاتففاق على الثوابت المطلوب تعديلها.