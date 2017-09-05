أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المسماري، العثور على جثث عدد من المهاجرين غير الشرعيين جنوب غرب طبرق.

وأوضح المسماري، أن إحدى دوريات المنطقة العسكرية طبرق عثرت على عدد “16” جثة لمهاجرين غير شرعيين على مسافة 310 كم جنوب غرب طبرق، ولازال جاري مسح المنطقة.

وكانت القوات المسلحة قد عثرت في السابع من يوليو الماضي على 20 جثة مهاجر غير شرعي من الجنسية المصرية جنوب بوابة الــ 200 بحوالي 250 كيلو متر بالقرب من وادي علي داخل منطقة الرمال .

ووصلت الجثث آنذاك إلى مركز طبرق الطبي في حالة تعفن تام، ولم يتم التعرف على أسباب الوفاة، وغلف شبيبة الهلال الحمر طبرق الجثث بعد تفتيشها وعثر على عدد من الجوازات والبطاقات وقليل من المتعلقات.

ونشر الهلال الأحمر الليبي بعض أسماء المصريين الذين لقوا مصرعهم أثناء هجرتهم غير الشرعية، وهم: جمعة محمود عثمان علي، جمعة كامل حسين، علاء عبدالباقي عبدالسلام، يوسف عبدالله محمود، محمد أحمد توفيق، السعيد إبراهيم محمد، محمد جمال عبدالتواب، وأحمد جمعة كامل حسين.