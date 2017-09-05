أخبار ليبيا 24 – خاص

أشرف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الكفرة، على ترحيل طوعي وقصري لـ24 مهاجرًا جنوب المدينة يحملون الجنسية السودانية.

ويعاني بعض من هؤلاء المهاجرين الذين دخلوا الكفرة في وقت سابق عبر الحدود البرية، من أمراض خطيرة ومعدية منها التهاب الكبد الوبائي.

وكان قد صرح مسؤول بالجهاز في وقت سابق، إن الجهاز غير قادر على استيعاب عدد كبير من المهاجرين، مشيرًا إلى انعدام الدعم والإمكانيات من الجهات المعنية في الدولة.

وأضاف أن الحدود أصبحت تمثل خطر حقيقي على الدولة الليبية من ناحية توافد المهاجرين من الجنسيات السودانية والشادية، وكذلك تسلل الجماعات الإرهابية من حركة العدل والمساواة في ظل غياب الأمن والمراقبة.