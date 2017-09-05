أخبار ليبيا24- خاص

قالت الناطق الرسمي باسم النقابة العامة لمعلمي ليبيا نجاح العسبلي إن اجتماعات ستعقد مع رئيس النواب عقيلة صالح وأعضاء المجلس الرئاسي لمناقشة آخر المستجدات حول زيادة رواتب المعلمين.

وأوضحت العسبلي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن الاجتماعات الدورية التي ستجمع عقيلة صالح وأعضاء الرئاسي والنقيب العام عبدالنبي النف تبحث أيضًا كيفة التوصل إلى حل جذري لحقوق المعلمين و التي تعتبر مطلبا شرعيا للمعلم، حسب قولها.

وأكدت الناطق الرسمي باسم النقابة العامة لمعلمي ليبيا أن الاجتماعات ستبدأ الاحد المقبل وتستمر حتى الخميس 14 سبتمبر الجاري.