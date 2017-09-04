أخبار ليبيا 24 – خاص

ذكر المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية احمد العليقي، أن مكتب المنظمة الصحة العالمية في ليبيا قدمت أربعة آلاف جرعة من لقاحات مكافحة العقرب إلى ليبيا بداية شهر سبتمبر الجاري.

وأوضح العليقي أن هذه اللقاحات الأساسية المنقذة للحياة تم شراؤها استجابة لنداء وزارة الصحة الليبية وللاحتياجات الملحة في جنوب ليبيا لمنع الوفاة المتعلقة بلسعات العقرب.

وأشار إلى أنه في غياب هذا العلاج خلال الشهرين الماضيين، سجلت وفيات قليلة في جنوب ليبيا، بما في ذلك الأطفال بسبب سم العقرب .

وتابع أن منظمة الصحة العالمية تؤكد على التواصل والإلتزام الإنساني ودعم الصحة للشعب الليبي في كافة ربوع البلاد .