أخبار ليبيا24- خاص

يستضيف الملعب الأولمبي “مصطفى بن جنات” في المنستير اليوم الاثنين مباراة ليبيا مع غينيا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم روسيا 2018.

وعقدت جلسة عمل في مقرّ محافظة المنستير، بحضور ممثلين عن الأطراف المتداخلة، وهي قوات الأمن والاتحاد التونسي لكرة القدم، المنتخب الليبي، باعتباره الفريق المضيف.

وتم خلال الاجتماع الخميس الماضي النظر في الترتيبات التي ستقام من أجل ضمان كل الظروف المناسبة لإقامة الفريقين، ولتأمين الحصص التدريبية.

يذكر أن الاتحاد الليبي اختار أيضا ملعب المنستير لاحتضان مباراة المنتخب الليبي ونظيره الكونغولي يوم 3 أكتوبر المقبل في إطار الجولة الخامسة من تصفيات مونديال روسيا.