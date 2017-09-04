أخبار ليبيا24

نفى المكتب الإعلامي لكتيبة شهداء الزاوية المجحفلة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار عناصر من تنظيم الدولة “داعش” الإرهابي في منطقة 90 شرق مدينة سرت .

وأكد ضابط العمليات في الكتيبة عقيد مهندس عمر كانون أن الدوريات التابعة لعمليات شهداء الزاوية قد قامت بتمشيط منطقة 90 ولا وجود لتنظيم داعش بها وأن القوات المسلحة تتمركز في منطقة النوفلية.

وفي ذات الشأن، قالت مصادر عسكرية متطابقة أن عناصر تنظيم الدولة فرت من منطقة 90 باتجاه الشرق وصولا إلى منطقة أم القنديل التي تبعد عن النوفلية حوالي 15 كيلومتر.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المجموعة التابعة للتنظيم بدأت بنشر آلياتها في الوديان الواقعة في المنطقة، التي تعتبر آخر خطوط الدفاع للقوات المسلحة العربية الليبية .

وقالت مصادر مطلعة إن ضربات مقاتلات سلاح الجو الليبي دفعت عناصر التنظيم للانسحاب، مشيرة إلى أن الضربات تزامنت مع دخول وحدات الاستطلاع إلى منطقة أم القنديل.

وأوضحت المصادر أن المنطقة التي دخلها عناصر التنظيم الإرهابي كانت تحت سيطرة مليشيات الرئاسي غير الدستوري، ولم تكن تحت سيطرة القوات المسلحة .

يشار إلى أن عناصر التنظيم قاموا بعمل بوابات استيقاف وتفتيش في منطقة أم الخنافس، حتى منطقة أم القنديل.