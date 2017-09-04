أخبار ليبيا24

بثت إدارة مكافحة الجريمة في مدينة مصراتة اعترافات لشخص إرهابي يدعى محمد الخفيفي يقر فيها بمبايعته لداعش عندما كان يحاربُ مع التنظيم في منطقة الصابري شمال بنغازي .

واعترف الخفيفي من سجنه في مصراتة بتعاون تنظيم داعش الإرهابي مع ما يسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي القريبة من تنظيم القاعدة الإرهابية في تنفيذ عدة تفجيرات وهجمات بعد هروبهم من بنغازي .

وأشار إلى أن تلك العمليات استهدفت مقار حكومية من بينها الهجوم على الكلية الجوية في مصراتة الذي وقع في يوليو 2015 وأسفر عم تدمير عدد من الطائرات، وعن وجود إرهابيين في الطائرة التي قصفتها القوات المسلحة العربية الليبية في منطقة الجفرة في يناير الماضي .

وأكد الإرهابي – خلال الجزء الأول من اعترافته الي نشرتها الإدارة على صفحتها الرسمية على فيس بوك – بتورط القيادي في شورى بنغازي وسرايا الدفاع الإرهابية المدعو أحمد باكير المكنى بـ ”نحلة” في التعاون معهم و دعمهم وتسفيرهم للعلاج في تركيا عبر مصراتة .

يذكر أن الخفيفي خلال اعترافاته قد كشف عن أسماء لعدد من الإرهابيين من بينهم أمير التنظيم في بنغازي الإرهابي الهارب محمود البرعصي و الإرهابي المدعو رمضان الربيعي .