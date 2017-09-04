أخبار ليبيا24- خاص

قال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المسماري إن تنظيم داعش الارهابي يقوم من حين لآخر بمحاولة دخول المناطق الساحلية بمجموعات صغيرة.

وأضاف المسماري أن هذا المجموعات تنطلق من المناطق الصحراوية وقاموا بخطف بعض المدنيين من سكان المنطقة واستطلاعنا يراقب ويتابع تحركاتهم.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تحركات داعش تأتي تزامنا مع تحشيد لما يعرف بسرايا دفاع بنغازي الإرهابية وبعض مليشيات البنيان المرصوص الذين تقدموا وتمركزوا ببعض الأسلحة الثقيلة شرق مدينة سرت 20 كيلو متر.