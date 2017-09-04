أخبار ليبيا24- خاص

أكد مدير مكتب الإعلام في الشركة العامة لخدمات النظافة منذر الفقهي استمرار حملات تنظيف الشوارع والميادين العامة داخل مدينة بنغازي وضواحيها رغم عدم صرف رواتب العاملين في الشركة العامة لخدمات النظافة بنغازي .

وأوضح الفقهي أن الحملات تشمل كنس الشوارع ونقل القمامة والمخلفات من أمام المنازل و إزالتها من الساحات والميادين العامة وكذلك إزالة مخلفات الأضاحي مع رش للمبيدات الحشرية للقضاء عليها للتخلص من الروائح الكريهة المنبعثة من تلك المخلفات .

وطالب مدير مكتب الإعلام المواطنين التعاون مع العاملين في الشركة وإخراج القمامة في مواعيد محددة ووضعها في أكياس محكمة الإغلاق والمحافظة على نظافة المكان بعد تنظيفه من قبل عمال الشركة .