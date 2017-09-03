أخبار ليبيا24

تنظيم داعش الإرهابي ادعى التقوى ومعرفة الشريعة وتعاليم الدين الإسلامي البار والبريء من أمثال الدواعش وإجرامهم، و باشر الدواعش بإصدار الفتاوى الباطلة والمسيئة للإسلام وحلل أشنع الجرائم فراح يحتل الأراضي وينهب الخيرات ويقمع شعوب ويقتل من صنف بالكافر ويغتصب فتيات ونساء مسلمات وأقليات.

كشفت فتاة أيزيدية من العراق أن تنظيم داعش الإرهابي كان ينتهج سياسة مختلفة في التعامل مع الأسيرات حسب مستوى جمالهن.

وقالت الفتاة في حديث لمذيع قناة “العربية”، محمد الطميحي، في حلقة من برنامج “صناعة الموت”، إنها عندما وقعت في أسر داعش الإرهابي مع أختها، أرسلوا الأخيرة، وكانت أكثر جمالا إلى مدينة الرقة التي تعد معقل التنظيم الرئيسي في سوريا.

وأضافت أنها أرسلت إلى منزل في الموصل، لأن قادة التنظيم اعتبروها غير جميلة، مشيرة إلى أن هذا المنزل كان مكتظا بالنساء في طوابقه المتعددة.

وكشفت أن قادة من التنظيم الإرهابي كانوا يأمرون بعض الفتيات بارتداء ملابس قصيرة، ما دفع إحداهن إلى الانتحار في الحمام بقطع شرايين يدها خوفا مما يمكن أن تتعرض له من انتهاكات لاحقة.

وفي الأشهر الماضية القليلة, كشفت نساء أيزيديات عدة عن ممارسات داعش غير الدينية وغير الأخلاقية وغير الإنسانية وتحدثت تلك الضحايا عن حالات الاغتصاب, كم أكدت فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً فقط أنها تعرضت للاغتصاب أكثر من 180 مرة، خلال اختطافها من قبل إرهابيي داعش في العراق، حيث قالت إنها أمضت في الأسر لديهم ستة شهور، وخلال هذه الشهور الستة كانت تتعرض في كل يوم لعملية اغتصاب نفذها الدواعش.

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد شن هجوماً استهدف الأيزيديين ذوي الأصول الكردية في العام 2014 حيث يتهمهم زعماء التنظيم بأنهم “يعبدون الشيطان”، إلا أن التنظيم بدأ يتقهقر من الأراضي العراقية في أعقاب هزيمته في مدينة الموصل, حيث ظهر على حقيقته وأكدت عدة شهود عيان أن الدواعش أغتصبوا ايضاً الكثير من النساء المسلمات في سوريا والعراق, وهو دليل آخر عن حقيقة نهجهم غير الديني وغير الأخلاقي.