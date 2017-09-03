أخبار ليبيا24- خاص

قال مسؤول الإعلام والتوثيق لقوات القاطع الرابع‏ لدى ‏مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة ومدير مكتب إعلام كتيبة 309 مجحفلة المنذر الخرطوش إن عناصر داعش لاذو بالفرار بعد تقدم القوات المسلحة إلى منطقة الـ 90 شرقي سرت.

وأضاف الخرطوش أمس السبت على حسابه على فيس بوك أن عدد 35 آلية تابعة لتنظيم الدولة “داعش” الإرهابي تقدمت إلى منطقة الـ 90 وشكل عناصر التنظيم بوابة في المدخل الشرقي للمنطقة لمدة لا تتجاوز الـ 45 دقيقة بحسب تقرير فرقة الاستطلاع.

وأكد أنه بأمر من آمر غرفة عمليات سرت الكبرى اللواء المبروك سحبان شكلت قوة من الكتيبه 111 والـ 309 وشهداء البخارية والكتيبة 152 والقوة 12 واتجهت من ثلاث محاور فما كان للجماعات الإرهابية إلا الفرار باتجاه الوادي الحمر.

وأوضح المسؤول الإعلامي أن الأمور مطمئنة جداً والأخبار الطيبة ستصل في الساعات المقبلة، حسب قوله.