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لم يقض على تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا إلا إيجاد المعادلة المتكاملة المبنية على التعاون والتنسيق بين كل من أحب وغار على أرضه ورفض الإرهاب والظلم والذل والاحتلال فثار ضد غرباء دخلاء على الأرض وسيادتها.

اتحد الشعب مع الجيش وقوات الأمن والشرطة وشارك بإيمان وعناد بكل ما لديه للمساهمة في هزيمة وطرد الإرهابيين من أرضهم.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد، الخميس إن تنظيم داعش الإ رهابي خسر 90% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق بعد استعادة القوات العراقية محافظة نينوى.

وذكر بيان للسفارة في بغداد: “تهنئ سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق رئيس الوزراء حيدر العبادي والقوات الأمنية العراقية والشعب العراقي على التحرير السريع لمدينة تلعفر ومحافظة نينوى بالكامل من سيطرة داعش”.

وأضاف: “لقد شهدنا بوضوح حالة الضعف واليأس لمقاتلي داعش خلال تقهقرهم أمام قوة موحدة تضم الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية وقوات الحشد الشعبي والبيشمركة الكردية”.

وأشار البيان إلى أنه “بفضل التعاون الوثيق بين هذه القوات وبين مستشاري الولايات المتحدة والتحالف الدولي خسر داعش الآن 90% من الأراضي العراقية التي كان يسيطر عليها”.

ويعد قضاء تلعفر، الأكبر بين أقضية محافظة نينوى، ويقع على بعد 60 كيلومترا إلى غرب الموصل، باتجاه الحدود مع سوريا، وكان يسكنه نحو 200 ألف نسمة غالبيتهم من التركمان السنة، وبتحريره تصبح كامل محافظة نينوى محررة.

من جانبه, أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي استعادة قضاء مدينة تلعفر وبسط كامل السيطرة على محافظة نينوى، أحد آخر معاقل تنظيم داعش الارهابي في البلاد.

وقال العبادي في بيان “ها قد اكتملت الفرحة وتم النصر، وأصبحت محافظة نينوى بكاملها بيد قواتنا”، مضيفاً “أعلن لكم أن تلعفر التحقت بالموصل المحررة وعادت إلى أرض الوطن”.

وأضاف في بيانه أن “تلعفر تحررت بسواعد المقاتلين العراقيين من الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والرد السريع وأبناء تلعفر”، متابعاً “نقول للدواعش المجرمين: أينما تكونوا فنحن قادمون للتحرير وليس أمامكم غير الموت والاستسلام”.

وتعهد العبادي خلال بيانه المواصلة بالعزيمة والهمة نفسها حتى تحرير كل شبر من أرض العراق وصحاريه”.

ومع هذه السيطرة، يبقى “داعش” مسيطراً حالياً على منطقة الحويجة في محافظة كركوك (300 كيلومتر شمال بغداد)، ومنطقة القائم الحدودية مع سورية في محافظة الأنبار غرب العراق.