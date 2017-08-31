أخبار ليبيا24

سجَّلت غينيا هدفًا في الدقيقة الأخيرة، لتحقق فوزًا قاتلاً على ليبيا (3-2) اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وحصد المنتخب الغيني، أول 3 نقاط في رصيده، فيما بقي رصيد ليبيا خاويًا من أي نقاط، علمًا بأن المنتخبين سيلتقيان الأسبوع المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات، في مدينة المنستير في تونس.

ويحتل منتخبا تونس والكونغو الديمقراطية، الصدارة بـ 6 نقاط، قبل المواجهتين المقررتين بينهما بالمجموعة الأولى.

بدأ المنتخب الليبي، المباراة بارتباك واضح وبأخطاء دفاعية كبيرة، وهاجم لاعبو غينيا، ضيوفهم منذ الدقائق الأولى، وكاد فرنسوا كمارا أن يفتتح التسجيل في الدقيقة (5)، لكن كرته اصطدمت بالعارضة.

ونجح نجم منتخب غينيا نابي كيتا في افتتاح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة (7)، بعد أن اخترق دفاعات المنتخب الليبي، بسهولة وراوغ حارس المنتخب الليبي محمد نشنوش، ووضع الكرة في الشباك الخالية.

وتصدت عارضة محمد نشنوش، لكرة خطيرة مرة أخرى في الدقيقة (18)، وكاد المنتخب الليبي في الدقيقة (19)، أن يحقق التعادل، لكنَّ كرة سالتو، العرضية لم تجد من يتابعها.

ومن جديد وبسهولة ينجح ديمبا كمارا في تسجل الهدف الثاني للمنتخب الغيني بالدقيقة (23)، الذي كان قريبًا من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة (42) من كرة خطيرة أبعدها العمامي.

بدا المنتخب الليبي، بشكل أفضل في الشوط الثاني، وكاد محمد الترهوني أن يسجل بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة (53)، لكن حارس غينيا كان في المكان المناسب.

واحتسب حكم اللقاء، ركلة جزاء لمنتخب غينيا في الدقيقة (70)، لكن محمد نشنوش تصدى لتسديدة نابي كيتا.

وضغط المنتخب الليبي، في الدقائق الأخيرة، ونجح في تحقيق هجمة مذهلة في الدقيقتين (87، 88) عن طريق المعتصم صبو، وأكرم الزوي.

لكن المنتخب الغيني، نجح في اقتناص هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة عبر الخليل بانجورا.