أخبار ليبيا24

مع التغيير المنهجي لاستراتجية وتخطيط تنظيم داعش الإرهابي, أصبح القضاء على أعضاء ومقاتلي ومناصري الجماعة الإجرامية بأهمية القضاء على القياديين.

مع إعادة السيطرة على كل مدينة أو قرية من قبضة الإرهابيين ومع القضاء عل كل رأس مدبر أو مقاتل منفذ ومع إحباط كل محاولة للقيام بعمل إرهابي ومع إفشال كل مخطط لتجنيد مقاتلين تنتصر القوات الوطنية العسكرية والأمنية وتهزم وتشل داعش الذي أدرك أن ساعته قد حانت.

أعلن الجيش المصري أن 5 إرهابيين قتلوا جراء استهداف قواته لمخبأ تحت الأرض تابع لهم في وسط شبه جزيرة سيناء.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب، تامر الرفاعي، ، إن “قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تمكنت، بالتعاون مع القوات الجوية، من استهداف وتدمير مخبأ تحت الأرض خاص بالعناصر التكفيرية في وسط سيناء، ما أسفر عن مقتل 5 تكفيريين، وضبط 3 تكفيريين يستقلون عربتي ربع نقل، وضبط عربة ربع نقل محملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة”.

وأكد الرفاعي، على صفحته على فيسبوك، مواصلة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تنفيذ عملياتها لإحكام السيطرة على الطرق والمعابر والقضاء على المتشددين في المنطقة.

وتشهد سيناء، منذ أحداث ثورة يناير 2011 في مصر، انفجار عنف الجماعات الإرهابية، وأبرزها “أنصار بين المقدس” التي أعلنت، في صيف 2014، مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي وغيرت اسمها إلى “الدولة الإسلامية – ولاية سيناء”.

وفي نفس الوقت, قالت وزارة الداخلية المصرية إن الشرطة قتلت 6 دواعش خلال تبادل لإطلاق النار في محافظة أسيوط في جنوب البلاد مضيفة أنهم يعتنقون أفكار تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت في بيان أن الستة كانوا يختبئون في شقة سكنية في منطقة لا تزال غير مأهولة بالسكان في مركز ديروط، وبادروا بإطلاق النار على قوات الشرطة التي كانت تستعد لمداهمة المكان، لترد الشرطة بإطلاق النار وتقتلهم جميعا.

ووصف البيان القتلى الستة بأنهم مجموعة من “العناصر الإرهابية”، مضيفا أنهم كانوا يتخذون من هذه الشقة “وكرا تنظیمیا لھم وللإعداد لتنفیذ سلسلة من العملیات الإرهابية بنطاق محافظات الوجه القبلي”.

وذكر البيان أن الشرطة عثرت بحوزتهم على خمسة أسلحة آلية وقنبلة دفاعية وطلقات وملابس عسكرية ومطبوعات تحتوي على أفكار التنظيم الذي ينتمون إليه ووسائل إعاشة.

وقالت الوزارة إن 16 ارهابيا قتلوا في اشتباكين مع الشرطة بمحافظتي الإسماعيلية والجيزة، مضيفة أن معظمهم متشددون هاربون على صلة بالهجمات التي وقعت مؤخرا على قوات الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء.